Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Лилия Ахаимова прокомментировала неудачное выступление в опорном прыжке на Олимпиаде-2021

Лилия Ахаимова прокомментировала неудачное выступление в опорном прыжке на Олимпиаде-2020
Комментарии

Гимнастка Лилия Ахаимова прокомментировала своё выступление в опорном прыжке на Олимпиаде.

«Хотелось лучше прыгнуть. В первом прыжке приземление чуть не удалось, вторым прыжком довольна. Видимо, я была не настолько хороша, чтобы судьи мне поставили высокую оценку. Пока не решила, буду ли выступать на чемпионате мира, надо хорошо подумать. Пока этот вопрос открыт. Радости от Олимпиады больше. Рада, что попала в эту команду, главную цель достигли», — сказала Ахаимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Россиянки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова заняли 5-е и 6-е места в опорном прыжке соответственно.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала пятой в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021