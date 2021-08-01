Британец Макс Уитлок победил в соревнованиях на коне. Белявский занял 4-е место

Завершились мужские соревнования по спортивной гимнастике на коне. Победителем стал британец Макс Уитлок. Он набрал 15.583 балла. Россиянин Давид Белявский занял 4-е место, набрав 14.833 очка.

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Конь. Мужчины

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15.583.

2. Чи Кай Ли (Китайский Тайбэй) — 15.400.

3. Кадзума Кая (Япония) — 14.900.

4. Давид Белявский (Россия) — 14.833.

5. Кохеи Камеяма (Япония) — 14.600.

6. Алек Йодер (США) — 14.566.

7. Рис Маккленаган (Ирландия) — 13.100.

8. Вэй Сунь (Китай) — 13.066.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.



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