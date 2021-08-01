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Губерниев: глубоко возмущён вопиющем враньём Чепика. Попробовал бы он сказать мне в глаза

Губерниев: глубоко возмущён вопиющем враньём Чепика. Попробовал бы он сказать мне в глаза
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на последствия перепалки с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком по поводу оценки выступления россиян на Олимпиаде в Токио.

«Меня глубоко возмущают слова тренера Чепика, который после нашего разговора сказал, что после моей критики в адрес тренеров спортсменам пишут гадости в соцсетях. Это вопиющая ложь. Я в каждом репортаже призываю людей писать спортсмену слова поддержки. В каждом! Это подтвердит вся страна. Это просто за гранью. Человек, отвечающий за другую работу, начинает врать и выдумывать. Это меня возмущает до глубины души.

Важно посылать слова поддержки всем. Чупкову, чтобы не уходил, Ефимовой. Тренеры даже не понимают, как я их защищаю этим способом. Это вопиющая история. С Сальниковым мы поговорили замечательно. Но слова Чепика я не могу понять. Что это такое-то вообще? Вопиющее враньё! Передаю ещё раз огромный привет главному тренеру по плаванию. И самое главное: он сказал это всё за моей спиной. Попробовал бы он сказать это мне в глаза», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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