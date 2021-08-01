Женская сборная России по водному поло победила японок на групповом этапе Олимпиады-2020
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Женская сборная России по водному поло одержала победу в матче пятого тура группового этапа Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянки обыграли хозяек Игр – японок со счётом 20:16.
В олимпийском турнире по водному поло участвуют 10 команд. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре команды. Ранее команда России досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады. На групповом этапе россиянки обыграли китаянок со счётом 18:17, после чего сыграли вничью с Венгрией (10:10) и проиграли США (5:18). Это позволило им набрать 5 рейтинговых очков и занять третье место в группе B.
Четвертьфинальный поединок с участием российской команды состоится во вторник, 3 августа. Соперник россиянок определится позднее.
Олимпиада 2020. Водное поло
Женщины. Группа B. 5-й тур. Россия - Япония
01 августа 2021, воскресенье. 12:20 МСК
Окончено
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