Давид Белявский — о спорной оценке: исполнение у меня было получше, чем у других

Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал своё выступление на Олимпийских играх в Токио. В соревнованиях по спортивной гимнастике на коне россиянин занял 4-е место.

«Своим выступлением я доволен, сделал всё, что смог. И это оказывается четвёртое место. Не сказал бы, что была кучность, но разница оценок маленькая. Исполнение у меня было получше, чем у других. Учитывая, что я с восьмым результатом попал в финал, на четыре ступени выше — уже успех. Если бы все ребята сделали свои комбинации, восьмым бы и остался, а у меня получилось их обойти.



Командные закончились пять дней назад, все восстановили силы и готовы выступать. Мы же знаем расписание, узнали их ещё на сборе», — передаёт слова Белявского корреспондент «Чемпионата».