Российские рапиристы завоевали серебряные медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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Российские рапиристы завоевали серебряные медали Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония). В решающем поединке Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников и Тимур Сафин уступили команде Франции (2) со счётом 28:45. Ранее бронзовыми призёрами соревнований рапиристов на Олимпиаде стали американцы, они победили японцев со счётом 45:31.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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