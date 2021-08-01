Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Дахомес выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио
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Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Дахомес завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 76 кг. Серебряным призёром стала американка Кэтрин Най. Бронза досталась мексиканке Ареми Фуэнтес.
Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. До 76 кг
1. Нейси Дахомес (Эквадор) — 263 кг (118 + 145).
2. Кэтрин Най (США) — 249 (111 + 138).
3. Ареми Фуэнтес (Мексика) — 245 (108 + 137).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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