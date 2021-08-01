Итальянец Ламонт Марсель Джейкобс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м

Завершились соревнования по бегу на 100 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх в Токио. Победителем стал Ламонт Марсель Джейкобс из Италии. Второе место занял американец Фред Керли. Тройку призёров замкнул представитель Канады Андре Де Грасс.

Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Бег на 100 метров. Мужчины.

1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 9.80.

2. Фред Керли (США) — 9.84.

3. Андре Де Грасс (Канада) — 9.89.

4. Акани Симбине (ЮАР) — 9.93.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.



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