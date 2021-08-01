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НОК Беларуси: Тимановская покидает Токио в связи с эмоционально-психологическим состоянием

НОК Беларуси: Тимановская покидает Токио в связи с эмоционально-психологическим состоянием
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси сделал официальное заявление по поводу ситуации, сложившейся вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. Ранее фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», — говорится в заявлении белорусского НОК в «Телеграме».

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