«Враньё». Тимановская отреагировала на названную НОК причину её отъезда из Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отреагировала на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. В НОК рассказали, что экстренный отъезд Тимановской в Минск вызван «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.

Фото: https://www.instagram.com/kristi_timanovskaya/

«Это враньё», — написала Тимановская в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив скриншот заявления НОК.

Ранее фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

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