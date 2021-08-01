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Олимпиада-2021 в Токио: медальный зачёт после 9-го дня, 1 августа, таблица, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 9-го дня, таблица
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Сегодня, 1 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 25 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — США (20-23-16), на третьем — Япония (17-5-9).

Россия располагается на пятой позиции: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали 7 медалей: золото — Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв (теннис, микст); серебро — Карен Хачанов (теннис), Елена Веснина / Аслан Карацев (теннис, микст), Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика, разновысокие брусья), Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (фехтование, командная рапира); бронза — Имам Хатаев (бокс, до 81 кг), Андрей Замковой (бокс, до 69 кг).

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