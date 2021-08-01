Источник: консул Польши в Токио готов оказать правовую помощь легкоатлетке Тимановской

Команда Народного антикризисного управления (НАУ) Беларуси связалась с руководством МИД Польши и МИД Австрии для оказания содействия в получении международной защиты легкоатлетке Кристине Тимановской, сообщает телеграм-канал НАУ.
Посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке. МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии. Сама Тимановская ранее заявила, что планирует просить убежище в Европе. Скорее всего, в Австрии.
В настоящий момент Тимановская находится в аэропорту под охраной японской полиции. Присутствующие там же представители НОК Беларуси предпринимают попытки вернуть Кристину в олимпийскую деревню.
Ранее сообщалось, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров, заявив, что это вызвано «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.
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