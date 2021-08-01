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Илья Иванюк: чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар

Илья Иванюк: чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар
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Российский легкоатлет Илья Иванюк подвёл итог своего выступления в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Иванюк с результатом 2,30 метра стал девятым.

«Чувствовал себя отлично, уверенно, но реализовать потенциал не смог. Просто не день Бекхэма. Результаты здесь получились очень мощные у соперников. Я сделал, что мог.

Будем держать кулачки и надеяться, что ситуация в российской лёгкой атлетике чуть-чуть наладится, и на следующую Олимпиаду через три года будет легче отобраться. Чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар. Мне кажется, отбор сюда даже сил больше отнял, чем само выступление. Тяжеловато это. Будем работать, есть жизнь после Олимпиады", — приводит слова Иванюка РИА «Новости».

Золотые медали завоевали катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, показавшие результат 2,37 метра.

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