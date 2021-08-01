МОК отреагировал на ситуацию с попыткой депортации белорусской легкоатлетки Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на ситуацию с попыткой насильственной депортации белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Бегунья записала обращение в адрес МОК.
«МОК видел сообщения в средствах массовой информации и изучает ситуацию. МОК обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси за разъяснениями», — приводит заявление пресс-службы МОК CNN.
Ранее сообщалось, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров, заявив, что это вызвано «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Накануне Тимановская в соцсетях возмутилась неожиданным включением в состав команды на эстафету 4х400 метров, так как не специализируется на этой дистанции.
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