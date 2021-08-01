Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

МОК отреагировал на ситуацию с попыткой депортации белорусской легкоатлетки Тимановской

МОК отреагировал на ситуацию с попыткой депортации белорусской легкоатлетки Тимановской
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на ситуацию с попыткой насильственной депортации белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Бегунья записала обращение в адрес МОК.

«МОК видел сообщения в средствах массовой информации и изучает ситуацию. МОК обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси за разъяснениями», — приводит заявление пресс-службы МОК CNN.

Ранее сообщалось, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров, заявив, что это вызвано «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Накануне Тимановская в соцсетях возмутилась неожиданным включением в состав команды на эстафету 4х400 метров, так как не специализируется на этой дистанции.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Белорусская легкоатлетка Тимановская просит помощи у МОК. На неё оказывают давление
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021