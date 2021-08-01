Легкоатлетка Тимановская рассказала, как её пытались депортировать в Беларусь

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, с чего началась попытка руководства белорусской делегации насильственно депортировать её на родину.

Ещё накануне главный тренер национальной команды Юрий Моисевич просил бегунью сняться с дистанции 200 метров, на которую она была заявлена. А во второй половине дня 1 августа от неё потребовали за два часа собрать вещи и выехать в аэропорт.

«Пришёл психолог, который пытался со мной разговаривать. Не помню его фамилию, потому что я старалась его особо не слушать. Он мне говорил какой-то бред – типа он работал с убийцами, в «Новинках», много чего повидал. Не поняла, зачем мне это. Старалась его не слушать. Потом он пытался поставить себя на моё место, а меня – на его. Садился и делал вид, что он – это я. И он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу». Зачем он это делал, я вообще не поняла.

Я начала складывать вещи, ко мне каждые 10 минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала.

Объяснили ли мне, почему я должна покинуть Токио? Нет. Как мне сказал Моисевич, этот вопрос уже не на уровне федерации лёгкой атлетики, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше. И это даже несмотря на то, что завтра я должна была бежать 200 метров», — приводит слова Тимановской Tribuna.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» легкоатлетки. В ситуации разбирается Международный олимпийский комитет.

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