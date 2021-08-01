Ламонт Марсель Джейкобс: мне нужно четыре-пять дней, чтобы осознать, что произошло

Итальянский легкоатлет Ламонт Марсель Джейкобс, ставший обладателем олимпийского золота на Играх-2020 в Токио в беге на 100 м, прокомментировал свою победу.
«Это что-то невероятное, я бы хотел поблагодарить итальянских болельщиков и всех, кто причастен к этому результату. Нужно четыре-пять дней, чтобы осознать, что произошло, и снова выступить уже в эстафете 4×100 в составе сборной Италии.
Мой тренер говорит, что я давно мог бегать быстрее 10 секунд, но у меня два года были проблемы, я достаточно долго боролся с травмами, проходил тестирования. К тому же был очень важен психологический аспект, чтобы показать такой результат.
Много работы, много жертв. Много непростых лет, я не всегда выигрывал, все эти поражения развили во мне устойчивость и заставили меня желать большего… И вот это случилось», — приводит слова Джейкобса «Матч ТВ».
- 1 августа 2021
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