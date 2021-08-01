«Нечестно и несправедливо». Михаил Акименко — о вручении двух золотых наград на ОИ-2020

Российский легкоатлет Михаил Акименко подвёл итог своего выступления в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Акименко с результатом 2,33 метра стал шестым.

«Не получилось побороться за медали, значит, поборюсь в следующий раз. Ожидал от себя прыжков лучше, не показал то, что хотел. Не было оптимального физического состояния. Может, дело в подготовке. Но не буду на это всё списывать. Не буду жаловаться», — приводит слова Акименко РИА «Новости».

Также Акименко не согласился с тем, что олимпийскими чемпионами стали сразу два спортсмена — катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, показавшие результат 2,37 метра.

«Это нечестно и несправедливо, что Мутаз Эсса Баршим и Джанмарко Тамбери договорились разделить золотые медали. Они должны были перепрыгивать. Но флаг им в руки, если так решили. Надо бороться до последнего, это же Олимпиада», — сказал Акименко.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.