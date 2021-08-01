София Позднякова: хочу уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к следующим Играм

Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио, российская саблистка София Позднякова рассказала, что хочет уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к следующим Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

В Токио Позднякова завоевала две золотые медали – в личном турнире и в командных соревнованиях вместе с Софьей Великой и Ольгой Никитиной.



«Сейчас хочу уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к следующим Играм. Я замужем, мне 24 года, так что сейчас всё к этому располагает. Я хочу детей. А дальше посмотрим. Хотелось бы всё это сделать в ближайший год. Папа только радуется, хотя не знаю, хочет ли он так рано становиться дедушкой, но его тут как бы никто не спрашивает», — приводит слова Поздняковой РИА «Новости».

Отцом Софии является четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Спортсменка замужем за фехтовальщиком Константином Лохановым.

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