BSSF подал заявление в CAS, чтобы вернуть Тимановскую в заявку Беларуси на ОИ-2020

Белорусский фонд спортивной солидарности направил в ad hoc отделение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) заявление об отмене решения об отстранении Кристины Тимановской от участия в Олимпийских играх, сообщает телеграм-канал BSSF.



Решение отзаявить спортсменку было принято тренерским штабом национальной сборной Беларуси и вице-президентом НОК страны Дмитрием Довгаленком.

Легкоатлетка и BSSF допускают, что в связи со сжатыми сроками рассмотрения заявления выступление Тимановской на Олимпиаде может не состояться. Напомним, старт запланирован на завтра, 2 августа.

«В то же время нарушение фундаментального права Тимановской на участие в спортивных соревнованиях, восстановление этого права и недопущение белорусской властью таких вопиющих нарушений в будущем является нашей общей основной задачей», — говорится в заявлении BSSF.

Тимановская должна была выступить на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» легкоатлетки. Сейчас Тимановская находится в безопасном месте, ситуация на контроле в МОК.

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