Американский комик, шутивший над Симоной Байлз, заявил о том, что его «инстаграм» взломали

Майкл Че, американский комик, участник популярного шоу «Saturday Night Live» заявил о том, что его профиль в «Инстаграме» был взломан. Этим он обусловил серию «сториз» с его заявлениями о желании шутить над американской гимнасткой Симоной Байлз.

«Чуваки, я хочу пошутить над Симоной Байлз. У меня в голове около трёх минут шуток о ней», — написал Че.

Позже Че начал выкладывать скриншоты из своего директа, куда пользователи присылали свои шутки по поводу гимнастки. После наплыва критики со стороны СМИ и травли других пользователей, все «сториз» в «Инстаграме» были удалены.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

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