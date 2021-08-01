Белорусский легкоатлет Максим Недосеков: рад, что медаль бронзовая, а не золотая

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков подвёл итог своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Недосеков занял третье место, показав такой же результат, как ставшие олимпийскими чемпионами катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери (по 2,37 метра). При этом, в отличие от соперников, у белоруса была одна неудачная попытка на стартовой высоте 2,19 метра.
«Я, честно, в шоке. 23 года, и у меня уже бронза Игр с тем же результатом, что и у победителей.
Обидно? Я рад, что не получилось взять 2,19 с первой попытки, и поэтому медаль бронзовая, а не золотая. Всё со временем. Можно начинать готовиться к следующей Олимпиаде, к следующим стартам, к чемпионату мира, который будет через год.
Выложился больше чем на максимум. На меня возлагали очень большие надежды, и я рад, что не подвёл. Это вторая медаль Беларуси на этих Играх после золота на батуте», — приводит слова Недосекова «Матч ТВ».
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- 1 августа 2021
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