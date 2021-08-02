Спесивцев и Аношкин не сумели выйти в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 1000 м

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заезды квалификации соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребле на байдарках и каноэ в категории байдарка-одиночка на расстояние 1000 м у мужчин.
В первом же заезде выступал представитель России Максим Спесивцев, который сумел финишировать на четвёртом месте, показав время 3:42.888, что не позволило ему пробиться в полуфинал напрямую. Ему ещё предстоит выступить на стадии 1/4 финала. Выиграл заезд спортсмен из Чехии Йозеф Досталь (3:37.342), вторым стал австралиец Томас Грин (3:39.492), а третьим — Артур Петерс из Бельгии (3:41.967).
Во втором заезде нашу страну представлял Роман Аношкин, завершивший гонку на последнем, шестом месте, продемонстрировав время 3:50.580. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал, он, как и Спесивцев, будет пробиваться туда через 1/4 финала. Выиграл же заезд представитель Венгрии Балинт Копас (3:39.084).
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