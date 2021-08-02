На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 17 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются волонтёра, журналистов, подрядчиков и персонала.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 281.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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