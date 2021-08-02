Российский борец Сергей Емелин поспорит за бронзу ОИ-2020 в категории до 60 кг

Россиянин Сергей Емелин со счётом 7:1 победил американца Ильдара Хафизова в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония).

В поединке за бронзу Емелин поспорит с молдаванином Виктором Чобану.



На стадии 1/8 финала Сергей одолел представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми, а в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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