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Российский борец Сергей Емелин поспорит за бронзу ОИ-2021 в категории до 60 кг

Российский борец Сергей Емелин поспорит за бронзу ОИ-2020 в категории до 60 кг
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Россиянин Сергей Емелин со счётом 7:1 победил американца Ильдара Хафизова в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония).

В поединке за бронзу Емелин поспорит с молдаванином Виктором Чобану.

На стадии 1/8 финала Сергей одолел представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми, а в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Греко-римская борьба
Мужчины. До 60 кг. Утешительный раунд
02 августа 2021, понедельник. 05:00 МСК
Идёт
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Новости. Олимпиада 2020
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