«Она под защитой местных властей». В МОК рассказали о ситуации с Кристиной Тимановской

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Майк Адамс прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«МОК и оргкомитет Олимпиады вчера поговорили с Кристиной Тимановской, она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы её поддерживаем во всем. Она сейчас находится под защитой местных властей, мы направили письменное заявление белорусским властям», — приводит слова Адамса «РИА Новости».
Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.
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