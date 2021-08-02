Александр Чехиркин вышел в 1/4 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе

Россиянин Александр Чехиркин вышел в четвертьфинал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. На старте турнира в Токио он победил представителя Мексики Альфонсо Антонио Лейву Йепеса со счётом 7:0.

Следующим соперником россиянина будет Карапет Чалян из Армении.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — США (20-24-16), на третьем — Япония (17-5-9). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.