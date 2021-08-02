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Россиянка Ханум Велиева вышла в 1/4 финала соревнований по борьбе на Олимпиаде-2021 в Токио

Россиянка Ханум Велиева вышла в 1/4 финала соревнований по борьбе на Олимпиаде в Токио
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Россиянка Ханум Велиева пробилась в четвертьфинал соревнований по борьбе в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). На старте турнира в весовой категории до 68 кг она победила представительницу Канады Даниэль Сюзанну Лаппаж со счётом 7:0.

За выход в полуфинал россиянка поспорит с Батцэцег Соронзонболд из Монголии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — США (20-24-16), на третьем — Япония (17-5-9). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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