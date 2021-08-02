Американский пловец: после бесед с Рыловым и Колесниковым мне сильно полегчало

Американский пловец Райан Мёрфи рассказал о беседах с россиянами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым на Олимпиаде в Токио. Мёрфи, проигравший Рылову на дистанции 200 м на спине, после заплыва заявил, что «не всё было чисто».
«Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал. Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили.
В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения. Как только я узнал, что мои слова неправильно передали, то сразу же связался с Рыловым», — цитирует Мёрфи сайт «Матч ТВ».
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