Россиянин Спесивцев с первого места вышел в полуфинал Олимпиады в каноэ-одиночках

На Олимпийских играх в Токио россиянин Максим Спесивцев вышел в полуфинал в каноэ-одиночках на 1000 метров.

Спесивцев в своем заезде занял первое место. Результат россиянина на дистанции составил 3:44.136. Вторым в этом заезде стал китаец Дун Чжан с отставанием +0.133 и также вышел в полуфинал. Другой россиянин Роман Аношкин стал третьим в четвертьфинале и не вышел в следующую стадию.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, на втором месте — США, на третьем — Япония. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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