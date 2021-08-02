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Российский борец Александр Чехиркин проиграл армянину в 1/4 финала ОИ-2021 в Токио

Российский борец Александр Чехиркин проиграл армянину в 1/4 финала ОИ-2020 в Токио
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Россиянин Александр Чехиркин не сумел пробиться в полуфинал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. В четвертьфинале он проиграл армянину Карапету Чаляну со счётом 1:2.

На старте олимпийского турнира в Токио россиянин победил представителя Мексики Альфонсо Антонио Лейву Йепеса — 7:0.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — США (20-24-16), на третьем — Япония (17-5-9).

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