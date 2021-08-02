Юлия Ефимова: я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько?

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова оценила выступление на Играх в Токио. Она не смогла завоевать медаль. На дистанции 100 м брассом Юлия стала пятой.

«Финал утром — это очень тяжело для организма. До этого нам не давали возможности проявить себя. Посмотри, все плывут очень медленно, очень мало рекордов мира было установлено. Все в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Кто проснулся, тот и победил. Я, скорее всего, выгорела эмоционально, потому что проделана колоссальная работа. Перетренировалась, перехотела.



Если бы Олимпиада прошла в 2020 году, то я тогда была готова намного лучше. Но случился коронавирус. Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», — цитирует Ефимову сайт «Матч ТВ».

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