В правительстве Японии отреагировали на скандал с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като прокомментировал скандальную ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Нам известно, что 1 августа легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская заявила о желании просить убежища. В настоящее время организационный комитет Олимпийских игр в Токио, Международный олимпийский комитет выясняют её намерения. По состоянию на этот час Тимановская заручилась поддержкой соответствующих организаций и сейчас находится в безопасности.

Нам известно, что она проведёт беседу с соответствующими организациями. Правительство Японии взаимодействует с заинтересованными организациями и в дальнейшем также будет действовать в соответствии с ситуацией», — цитирует Като «Р-Спорт».

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

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