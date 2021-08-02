«Зенит» обыграл «Ростов», Павлюченкова и Рублёв — чемпионы ОИ в миксте. Главное к утру

В матче Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Ростов», забив четыре мяча, а российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами Токио-2020 в миксте — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Теннисисты Павлюченкова и Рублёв — чемпионы ОИ-2020, у Весниной и Карацева — серебро.
2. «Зенит» обыграл «Ростов» в матче с шестью голами.
3. «Она под защитой местных властей». В МОК рассказали о ситуации с Кристиной Тимановской.
4. Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
5. «Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом».
6. «Краснодар» минимально уступил «Химкам» в матче 2-го тура РПЛ.
7. Оргкомитет ОИ-2020 расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов.
8. Американская пловчиха заявила, что Россию нужно было снимать с Олимпийских игр.
9. «Лилль» обыграл «ПСЖ» и завоевал Суперкубок Франции.
10. Конор Макгрегор проведёт бой на инвалидной коляске.
11. Олимпийские чемпионы Джейкобс и Тамбери поцеловались, накрывшись флагом.
12. Тайсон хочет организовать бой Хабибу по правилам бокса. Названы возможные соперники.
- 2 августа 2021
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