«Зенит» обыграл «Ростов», Павлюченкова и Рублёв — чемпионы ОИ в миксте. Главное к утру

В матче Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Ростов», забив четыре мяча, а российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами Токио-2020 в миксте — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Теннисисты Павлюченкова и Рублёв — чемпионы ОИ-2020, у Весниной и Карацева — серебро.

2. «Зенит» обыграл «Ростов» в матче с шестью голами.

3. «Она под защитой местных властей». В МОК рассказали о ситуации с Кристиной Тимановской.

4. Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

5. «Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом».

6. «Краснодар» минимально уступил «Химкам» в матче 2-го тура РПЛ.

7. Оргкомитет ОИ-2020 расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов.

8. Американская пловчиха заявила, что Россию нужно было снимать с Олимпийских игр.

9. «Лилль» обыграл «ПСЖ» и завоевал Суперкубок Франции.

10. Конор Макгрегор проведёт бой на инвалидной коляске.

11. Олимпийские чемпионы Джейкобс и Тамбери поцеловались, накрывшись флагом.

12. Тайсон хочет организовать бой Хабибу по правилам бокса. Названы возможные соперники.