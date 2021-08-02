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Чемпионка ОИ Наталья Воробьёва опубликовала пост после поражения в четвертьфинале Игр-2020

Чемпионка ОИ Наталья Воробьёва опубликовала пост после поражения в четвертьфинале Игр-2020
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Олимпийская чемпионка 2012 года по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг, россиянка Наталья Воробьёва опубликовала пост в «Инстаграме», после того как проиграла в четвертьфинале Олимпиады-2020 в Токио.

Вчера, 1 августа, Воробьёва в четвертьфинале проиграла представительнице Киргизии Айпери Медет кызы. В 1/8 финала российская спортсменка победила египтянку Самар Хамзу.

«У меня был большой спортивный путь, и я благодарна судьбе за то, что ощутила радость победы и горесть поражения. Это делает меня сильнее. Спасибо моим преданным болельщикам», — написала Воробьёва в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Натальи Воробьёвой.

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