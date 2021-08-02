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Бадминтонистки из Индонезии выиграли золото Олимпийских игр — 2021 в Токио в женском парном разряде

Бадминтонистки из Индонезии выиграли золото Олимпийских игр в Токио
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Представительницы Индонезии Грейсия Полии и Априяни Рахаю выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по бадминтону в женском парном разряде. В финале они обыграли китаянок Цинчэнь Чэнь и И Фань Цзя со счётом 2:0 (21:19, 21:15).

В противостоянии за бронзу встретились две пары из Южной Кореи. Ким Со Ён и Кон Хи Ён победили Ли Со Хи и Син Сын Чхан со счётом 2:0 (21:10, 21:17).

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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