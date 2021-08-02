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Washington Post: Россию забанили на Олимпиаде в Токио. Но русские везде

Washington Post: Россию забанили на Олимпиаде в Токио. Но русские везде
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В американской газете Washington Post вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены лишены права выступать под государственным флагом, который заменили на флаг Олимпийского комитета России (ОКР), в случае победы звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«Россию забанили на Олимпиаде в Токио. Но русские везде», — гласит заголовок материала.

«Широкое распространение аббревиатуры ROC, которая присутствует на майках, форме спортсменов и табло, — это напоминание о российской истории нарушения правил, а также, по мнению некоторых, о том, что чиновники Олимпийского комитета не в состоянии этому противостоять», — отмечается в статье.

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Новости. Олимпиада 2020
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