Француз Жан Кикампуа выиграл золото ОИ-2020 в стрельбе из скоростного пистолета

Француз Жан Кикампуа выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м. Серебряным призёром стал кубинец Леурис Пупо. Бронза досталась китайцу Ли Юэхуну.

Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Скоростной пистолет. 25 м

1. Жан Кикампуа (Франция) — 34.

2. Леурис Пупо (Куба) — 29.

3. Ли Юэхун (Китай) — 26.

Россиянин Леонид Екимов не сумел пройти квалификацию.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.