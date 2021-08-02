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Француз Жан Кикампуа выиграл золото ОИ-2021 в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м

Француз Жан Кикампуа выиграл золото ОИ-2020 в стрельбе из скоростного пистолета
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Француз Жан Кикампуа выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м. Серебряным призёром стал кубинец Леурис Пупо. Бронза досталась китайцу Ли Юэхуну.

Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Скоростной пистолет. 25 м
1. Жан Кикампуа (Франция) — 34.
2. Леурис Пупо (Куба) — 29.
3. Ли Юэхун (Китай) — 26.

Россиянин Леонид Екимов не сумел пройти квалификацию.

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада 2020. Стрельба
Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал
02 августа 2021, понедельник. 08:30 МСК
Окончено
1
Жан Кикампуа
Франция
34
2
Леурис Пупо
Куба
29
3
Ли Юэхун
Китай
26
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