Француз Жан Кикампуа выиграл золото ОИ-2020 в стрельбе из скоростного пистолета
Поделиться
Француз Жан Кикампуа выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м. Серебряным призёром стал кубинец Леурис Пупо. Бронза досталась китайцу Ли Юэхуну.
Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Скоростной пистолет. 25 м
1. Жан Кикампуа (Франция) — 34.
2. Леурис Пупо (Куба) — 29.
3. Ли Юэхун (Китай) — 26.
Россиянин Леонид Екимов не сумел пройти квалификацию.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Олимпиада 2020. Стрельба
Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал
02 августа 2021, понедельник. 08:30 МСК
Окончено
1
Жан Кикампуа
Франция
34
2
Леурис Пупо
Куба
29
3
Ли Юэхун
Китай
26
Комментарии
- 2 августа 2021
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
09:01
-
08:58
-
08:49
-
08:41
-
08:39
-
08:29
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
07:54
-
07:44
-
07:35
-
07:29
-
07:23
-
07:17
-
07:06
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:35
-
06:32
-
06:28
-
06:25
-
06:21
-
06:16
-
05:56
-
05:47
-
05:41
-
05:39
-
05:34
-
05:27
-
05:21
Партнерский контент