Швейцарский жокей опубликовал трогательный пост о своей лошади, скончавшейся на ОИ-2020

Швейцарский жокей Робин Годель опубликовал трогательный пост в «Инстаграме» о своей лошади Jet Set, которая скончалась на Олимпиаде-2020 в Токио.

«С тяжёлым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моей дорогой Jet Set, получившей разрыв связок в Токио. Jet была великолепной лошадью, она прекрасно выступала. Она была создана для того, что любила больше всего: скакать и лететь над препятствиями.

Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут. Надеюсь, вы поймёте моё отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней», — написал спортсмен в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с лошадью.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Она получила экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

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