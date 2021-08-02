Швейцарский жокей опубликовал трогательный пост о своей лошади, скончавшейся на ОИ-2020

Швейцарский жокей Робин Годель опубликовал трогательный пост в «Инстаграме» о своей лошади Jet Set, которая скончалась на Олимпиаде-2020 в Токио.
«С тяжёлым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моей дорогой Jet Set, получившей разрыв связок в Токио. Jet была великолепной лошадью, она прекрасно выступала. Она была создана для того, что любила больше всего: скакать и лететь над препятствиями.
Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут. Надеюсь, вы поймёте моё отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней», — написал спортсмен в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с лошадью.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» спортсмена.
Напомним, 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Она получила экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.
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- 2 августа 2021
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