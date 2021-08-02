Исинбаева оценила отказ прыгунов в высоту от перепрыжки. Они получили две золотые медали

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала то, что на Олимпиаде-2020 в Токио золото в прыжках в высоту завоевали сразу два спортсмена: катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Спортсмены продемонстрировали идентичные показатели и отказались от перепрыжки.
«На моём веку было так: если одинаковая высота, одинаковые попытки, планка ставится ниже на шаг. Они должны были сделать перепрыжку на 2,35, кто первый берёт, тот и выиграл. Если оба не взяли — ещё на шаг назад.
Но две золотые олимпийские медали… Я не знаю, как это может быть. Да, спортсмены сами решают, прыгать дальше или нет. Но можно ли договориться — не знаю, можно ли это по правилам, всё-таки в технических дисциплинах должна быть борьба до самого конца», — цитирует Исинбаеву ТАСС.
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- 2 августа 2021
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