Юлия Ефимова объяснила, почему не завоевала ни одной медали на Олимпиаде-2020 в Токио

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила, почему не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Ефимова не отобралась на Игры на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила лишь на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.
По словам Ефимовой, от ситуации с пандемией больше всего пострадали именно фавориты.
«Смотрю, вот Чад Ле Кло, Катинка Хоссу — сколько медалей они привезли из Токио (ни одной. — Прим. «Чемпионата»)? А мы с ними привыкли к рутине соревнований, мы идём к Олимпиаде через старты. И тут их отменили из-за пандемии.
И вот такие спортсмены, которые привыкли быть всегда в соревновательном тонусе, пострадали больше всего. Этот год всех выбил из колеи, особенно когда ты уже опытный пловец», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
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- 2 августа 2021
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