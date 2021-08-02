Тренер белорусских легкоатлетов: нам поступали сигналы, что с Тимановской что-то творится

Главный тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике Юрий Моисевич дал комментарий по поводу ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской.

«По её результату было видно, что что-то с ней происходит. Мы докладывали, что обстановка здесь непростая: пандемия, каждый день сдаём анализы. В общем, всё непросто.



Она выделялась своим поведением. То она уединялась, не хотела общаться. Знаете, молодой коллектив — его же не обманешь. Нам поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. И то, что произошло с заявкой на вид 4х400… Обычно спортсмены спокойно на это реагируют. Они выясняют тут же или потом у руководства. Мы же здесь все рассредоточены по объектам. И у неё было странное поведение, что тут же оно вызвало какую-то реакцию. Мы её не ожидали.



Мы уже говорили о том, что у нас непростая ситуация в эстафете сложилась. На собрании обсуждали это, и все спортсмены понимали ситуацию, никаких вопросов не было. Но виделось, что что-то с ней не так.

Это Олимпийские игры, вы сами понимаете. Это старт непростой и очень сложный. На виду всего мира. Было принято решение, чтобы её отправить домой с частью делегации, которая сегодня уезжала. Отправить домой и потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. К сожалению, получилось так, как получилось. Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали! Но, уже сопоставив все эти моменты, мы понимаем, что, наверное, Тимановской что-то планировалось», — приводит слова Моисевича Tribuna.com.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

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