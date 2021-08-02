В МИД Франции не исключили, что дадут легкоатлетке Тимановской политическое убежище

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон прокомментировал скандальную ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио. По словам чиновника, спортсменка может получить политическое убежище. Об этом сообшает ТАСС, ссылаясь на слова Бона, сказанные в эфире RFI.
«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели. Я думаю, это то, что может сделать Европа», — сказал Бон.
Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.
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- 2 августа 2021
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