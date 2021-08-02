Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

МОК изучит жест американской легкоатлетки Рейвен Сондерс на церемонии награждения

МОК изучит жест американской легкоатлетки Рейвен Сондерс на церемонии награждения
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) изучит жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс. На церемонии награждения, после того как спортсменка взяла серебро в соревнованиях среди женщин, она скрестила руки и подняла их над головой. На вопрос, что это означает, она объяснила: «Это перекрёсток, где встречаются все угнетённые».

Позже Сондерс рассказала NBC, что это была демонстрация поддержки «ЛГБТ-сообщества, движения чернокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем». «Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами», — написала спортсменка на странице в «Инстаграме».

В прошлом месяце МОК изменил правила, предоставив участникам большую свободу выражения взглядов за пределами олимпийских зон. Тем не менее олимпийцы по-прежнему не могут делать политических заявлений во время соревнований или находясь на подиуме.

Спортсменам была предоставлена возможность выражать свои социально-политические взгляды на Играх в рамках ослабления правила 50.2 Олимпийской хартии, которое уже давно запрещает спортсменам действия такого рода непосредственно во время соревнований.

«Было бы хорошо, если бы каждый мог уважать мнение спортсменов, но с точки зрения этой позиции, честно говоря, моё решение не так уж и важно. Мы находимся в контакте с World Athletics и USOPC, поэтому рассмотрим жест Сондерс», — заявил представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Новость по теме
Китаянка Лицзяо Гун выиграла золото Олимпиады-2020 в толкании ядра
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021