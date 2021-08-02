МОК изучит жест американской легкоатлетки Рейвен Сондерс на церемонии награждения

Международный олимпийский комитет (МОК) изучит жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс. На церемонии награждения, после того как спортсменка взяла серебро в соревнованиях среди женщин, она скрестила руки и подняла их над головой. На вопрос, что это означает, она объяснила: «Это перекрёсток, где встречаются все угнетённые».
Позже Сондерс рассказала NBC, что это была демонстрация поддержки «ЛГБТ-сообщества, движения чернокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем». «Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами», — написала спортсменка на странице в «Инстаграме».
В прошлом месяце МОК изменил правила, предоставив участникам большую свободу выражения взглядов за пределами олимпийских зон. Тем не менее олимпийцы по-прежнему не могут делать политических заявлений во время соревнований или находясь на подиуме.
Спортсменам была предоставлена возможность выражать свои социально-политические взгляды на Играх в рамках ослабления правила 50.2 Олимпийской хартии, которое уже давно запрещает спортсменам действия такого рода непосредственно во время соревнований.
«Было бы хорошо, если бы каждый мог уважать мнение спортсменов, но с точки зрения этой позиции, честно говоря, моё решение не так уж и важно. Мы находимся в контакте с World Athletics и USOPC, поэтому рассмотрим жест Сондерс», — заявил представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
- 2 августа 2021
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