Немецкие велогонщицы побили мировой рекорд в командной гонке преследования на ОИ-2020

Немецкие велогонщицы Франциска Брауссе, Лиза Бреннауэр, Лиза Кляйн и Мике Крёгер установили новый мировой рекорд в квалификации командной гонки преследования на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Они продемонстрировали результат 4.07,307.
Предыдущий мировой рекорд был установлен британками на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 4.10,236.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 2 августа 2021
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