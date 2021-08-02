Гандболистка Анна Сень прокомментировала победу России над Испанией на ОИ-2020

Гандболистка сборной России Анна Сень прокомментировала победу в матче олимпийского турнира в Токио с командой Испании со счётом 34:31.
«Команда прибавляет от матча к матчу. Надеюсь, что это движение вверх продолжится и в плей-офф.
Сегодня в нашей игре были провалы, вот их нужно исключить. И, конечно, игроки, выходящие со скамейки, — я в данном случае и про себя говорю — должны наращивать преимущество в счёте, а не терять его», — приводятся слова Сень в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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