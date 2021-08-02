«Немного валидола налили». Трефилов — о победе российских гандболисток над Испанией на ОИ

Первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов прокомментировал победу российских гандболисток в матче олимпийского турнира в Токио с командой Испании со счётом 34:31.
«Немного валидола налили, не я один здесь сидел, есть люди, которые подтвердят: концовку первого тайма сыграли здорово. Думаю, со второго места в плей-офф должна выйти Черногория. Не могу сказать, лучше это или хуже, но лучше, чем Нидерланды.
В любой игре нужно выйти и сражаться, это самое главное. Есть желание — победишь обязательно», — цитирует Трефилова «Матч ТВ».
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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