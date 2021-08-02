Женская сборная России по волейболу проиграла Турции на ОИ-2020

Женская сборная России по волейболу в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония) уступила команде Турции со счётом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

На старте соревнований россиянки потерпели поражение от Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), затем разгромили Аргентину — 3:0 (25:19, 25:15, 25:13), одолели Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) и уверенно переиграли американок — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

В четвертьфинале россиянки с большой долей вероятности сыграют с национальной командой Бразилии.

Напомним, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России в четвертьфинале уступила будущему серебряному призёру — команде Сербии.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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