Кузнецов вышел в полуфинал ОИ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Шлейхер выбыл

Россиянин Евгений Кузнецов пробился в полуфинал летних Олимпийских игр в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В квалификации он продемонстрировал седьмой результат (444,75). Его соотечественник Никита Шлейхер занял 24-е место (339,70) и завершил борьбу.

В полуфинал вышли 18 спортсменов. Полуфинал состоится завтра, 3 августа.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.