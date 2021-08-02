Николай Валуев дал совет американской пловчихе, заявившей о российском допинге на ОИ-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг. Ранее Кинг намекнула, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.
«Ключевые слова из спича американки — «не должно было быть». Зачем же этой пловчихе или любому другому спортсмену, который высказывается против России, столь явные конкуренты? Дело не в зависти: они понимают, что есть конкуренты, которые могут их вышибить с пьедестала, — это обычный человеческий расчёт. Может быть, она искренне считает, что российской команды не должно быть на Олимпиаде, — в таком случае надо уж совсем не разбираться в вопросе.
Мы можем только посоветовать ей, что, прежде чем высказываться, надо помнить о голове на плечах. Прежде чем делать громкие политические заявления, надо разобраться в вопросе. Если это делается намеренно, тогда наступает другая стадия. Будут меняться лица обвинителей, но картинка и риторика будут сохраняться», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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