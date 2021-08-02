Валуев: американская пловчиха, заявившая о российском допинге, — продукт промывки мозгов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг. Ранее Кинг намекнула, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.
«Американская пловчиха, заявившая о российском допинге, является абсолютным продуктом промывки мозгов. Мы же все так или иначе больше читаем национальную прессу: она читает на своём английском New York Times, а мы — свои газеты и издания. В большинстве своём россияне не следят за New York Times или любыми другими американскими интернет-ресурсами.
Поймите, представления человека, которому промыли мозги, могут быть соответствующими. Не хочу обвинять её — может быть, она продукт того медиаофиса, который в своё время «хорошо» поработал. Но я так говорю не потому, что у нас есть свой медиаофис, который в том числе промывает мозги россиянам…
Доказательство моих слов — растущая популярность наших СМИ за границей. Мы получаем неуклонно растущую квоту потребителей этого контента, который предоставляет альтернативную информацию. Когда есть выбор, иностранцы делают выбор не в пользу национальных СМИ — это факт. То, что абсолютное большинство российских спортсменов не являются потребителями допинга, — тоже факт. Лишь та часть, которая составляет малый процент, — не сильно больше процента зарубежных спортсменов, употребляющих допинг. Но разница в том, что в угоду политической конъюнктуре Россию подвергают обструкции и соответственному осуждению в СМИ, а допингированных спортсменов, которых вылавливает ВАДА с обратной стороны, просто по-тихому убирают с пробега и увольняют без скандала», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 2 августа 2021
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